Penélope Cruz carrega contra el masclisme dels contes infantils clàssics

L'actriu Penélope Cruz ha mostrat el seu desacord amb el masclisme que, al seu parer, transmeten els contes infantils i ha afegit que quan llegeix aquests relats als seus fills, canvia els finals per modificar el missatge. «Que les fotin, a la Ventafocs i la Bella Dorment», afirma en una entrevista a la revista Porter Edit. En l'entrevista, recollida per Europa Press, la guanyadora d'un Oscar emfatitza en la importància que tenen els contes de fades per als nens ja que «són les primeres històries que els fills escolten de boca dels seus pares».

«Quan llegeixo contes de fades als meus fills a la nit, sempre estic canviant els finals, sempre, sempre, sempre, sempre. Que les fotin, a la Ventafocs, la Bella Dorment i a totes les altres protagonistes d'aquests contes. Hi ha grans dosis de masclisme en aquestes històries i això pot tenir un efecte negatiu en la forma en què els nens veuen el món. Si no ho tens en compte com a mare, poden començar a pensar: 'Ah, és que els homes ho decideixen tot'», relata l'actriu espanyola, casada des del 2010 amb Javier Bardem.

Per això, les seves heroïnes rebutgen propostes de matrimoni o fan les propostes elles mateixes. «En la meva versió de la Ventafocs, quan el príncep diu: 'Vols casar-te amb mi?', ella respon: 'No, gràcies', perquè no vull ser una princesa. Vull ser astronauta o xef», exemplifica l'actriu.

Cruz també aborda en l'entrevista les reaccions generades a través del moviment #MeToo. «Ha de canviar les regles de la nostra indústria i totes les altres indústries en què les dones estan sent reprimides de moltes maneres diferents. No pot ser una cosa que estigui aquí per omplir les notícies durant uns mesos abans de passar a una altra cosa», denuncia la intèrpret.

En aquest punt, recorda que Hollywood té un caràcter molt diferent entre homes i dones. «Des dels 25 anys, (els periodistes) m'han estat preguntant si tinc por d'envellir. És una bogeria de pregunta i sempre em vaig negar a respondre. Mai farien aquesta pregunta a un home», lamenta.



Harvey Weinstein

No és la primera vegada que Penélope Cruz es pronuncia sobre el moviment en contra de l'assetjament i el masclisme en la societat. El passat mes d'octubre, poc després que sortís a la llum el cas del productor Harvey Weinstein, l'espanyola ja va mostrar el seu suport a les actrius assetjades, malgrat reconèixer que, en el seu cas, tot i haver treballat amb ell, mai va patir assetjament sexual.