Demanen presó per a l'extennista Arantxa Sánchez Vicario

El Banc de Luxemburg ha sol·licitat presó preventiva per la extennista barcelonina Arantxa Sánchez Vicario i el seu marit, Josep Santacana, per un deute pendent de 7,5 milions d'euros. L'entitat financera s'ha querellat contra la parella pels delictes d'aixecament de béns i frau. Segons informava ahir el diari El País, el titular del jutjat d'instrucció número 4 de Barcelona haurà de decidir a partir d'ara si accepta la mesura de presó preventiva o la desestima. La parella es troba actualment en procés de separació.

El deute que ara reclama el Banc de Luxemburg tindria a veure amb els diners que el matrimoni va utilitzar per posar-se al dia amb la Hisenda espanyola. El 2009, el Tribunal Suprem va condemnar Sánchez Vicario a pagar una multa per frau fiscal que, amb amb la suma dels interessos, va ascendir a 5,2 milions. Hisenda va cobrar aquesta quantitat amb un aval del Banc de Sabadell que, al seu torn, va recuperar els diners amb un contraaval subscrit amb el Banc de Luxemburg, entitat en la qual la extennista va ingressar bona part de la fortuna aconseguida durant la seva trajectòria com a esportista.