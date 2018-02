Mor als 76 anys l'humorista gràfic Antonio Fraguas de Pablo, «Forges»

L'humorista gràfic Antonio Fraguas de Pablo, conegut com a 'Forges', ha mort durant la matinada d'aquest dijous a Madrid als 76, anys víctima d'un càncer, segons han informat fonts de la seva família al diari 'El País', amb el qual el dibuixant col·laborava des de l'any 1995.

'Forges' va néixer a Madrid el 17 de gener de 1942 i als 14 anys va començar a treballar a TVE, on va començar a dibuixar, i ha col·laborat per a les principals revistes espanyoles d'humor espanyoles, des de 'Hermano Lobo', 'La Codorniz', o 'El Jueves', així com en diaris d'informació general com 'Pueblo', 'Informaciones', 'Diario 16' o 'El Mundo'.

Segons precisa 'El País', el 25 de juny de 1995 va començar a publicar les seves vinyetes personals en clau de crítica social a les pàgines d'opinió del diari.