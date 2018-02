Periodistes i polítics ploren la mort de «Forges» als 76 anys

L'humorista gràfic Antonio Fraguas de Pablo, conegut com a «Forges», va morir durant la matinada d'ahir a Madrid als 76 anys, víctima d'un càncer. Nascut a Madrid el 17 de gener de 1942, amb 14 anys va començar a treballar a Televisió Espanyola, on va començar a dibuixar. Al llarg de tots aquests anys ha col·laborat per a les principals revistes espanyoles d'humor espanyoles, des d' Hermano Lobo, La Codorniz, o El Jueves, així com en diversos diaris d'informació general com Pueblo, Diario 16 o El País, on publicava vinyetes des del 1995.

El periodista Joaquín Estefanía va afirmar que amb «Forges», «ha mort una de les ànimes del país». En declaracions als periodistes, a les portes de la capella ardent situada al tanatori de l'M-30 de Madrid, Estefanía va recordar que els diaris són identificats pels lectors per «una sèrie de signatures i de col·laboracions, que són gent com Forges». En aquest sentit, el periodista va destacar «la seva lluita a favor de la llibertat d'expressió».

Per la seva banda, l'humorista gràfic argentí Patricio Rocco, «Pat», va afirmar que el «talent» i el «llegat» del seu col·lega és conegut per «tots». «Ha marxat una persona bona, una persona humil i enormement generosa», va manifestar.

El president de l'Acadèmia de les Ciències i les Arts de la Televisió, Manuel Campo Vidal, va dir de «Forges» que és «una persona amb un talent creatiu desbordant». «Creava tot el dia i feia riure en tot moment, però com una cosa absolutament natural», va subratllar. Per a Campo Vidal, Forges era «un gran observador de la vida», que podia parlar d'un mandatari o d'«un personatge molt senzill». «Igual et demanava solidaritat amb Haití, que combatia el soroll a les festes de Pozuelo», va recordar, i alhora va dir que la seva pèrdua és «una enorme tristesa».

El director d' Eldiario.es, Ignacio Escolar, va destacar la «contundència dels seus acudits, difícil de repetir». En declaracions als mitjans, el periodista va afirmar que «tot Espanya està de dol perquè tothom tenia un acudit seu amb el qual sentir-se identificat».

També des del món de la política van ser molts els qui van lamentar la pèrdua del veterà humorista gràfic. El president del Govern va expressar el seu condol, mitjançant el seu perfil a la xarxa social Twitter, calificant «Forges» de «referent a la premsa espanyola». També van expressar les seves condolences el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, o el secretari general de Podem, Pablo Iglesias. L'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, també va destacar que «Forges» era un «genial humorista madrileny». «Una abraçada per a la seva família. Trobarem a faltar aquest somriure que ens dibuixava cada matí», va destacar també a través de Twitter. El president de Ciutadans, Albert Rivera, va descriure «Forges» com un «geni» i li va agrair que amb el seu humor aconseguís retratar la «bombolla política».

Toño Fraguas, el fill de l'humorista gràfic, va mostrar el seu agraïment davant les «moltes» mostres d'afecte i tendresa, que és «el que sempre va donar» el seu pare. «No perdem el somriure perquè és una arma molt poderosa», va afirmar. «Estem contents tot i ser el dia que és perquè estem rebent molt d'amor», va declarar el fill.