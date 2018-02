La Principal de la Bisbal, figura del cicle Música de Cobla 2018

La Principal de la Bisbal ha estat escollida per realitzar el cicle de Concerts de Música de Cobla 2018, que organitza anualment la Diputació de Girona.

A partir del dia 12 de febrer s'obrí un període d'inscripció directa per ordre de sol·licitud dels ajuntaments o organismes autònoms locals de les comarques gironines. El finançament de l'actuació anirà a parts iguals, un copagament on la Diputació subvenciona el 50% del cost de l'espectacle i l'altre (50%), el consistori municipal.

Els pobles seran escollits atenent l'ordre d'entrada de les sol·licituds. Les actuacions s'hauran de dur a terme entre el 15 de febrer i el 10 de desembre de 2018. El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPG (12/02/2018).

Per primera vegada la Diputació ha apostat per un espectacle familiar, Pep López i La Principal de la Bisbal. Per Sant Narcís cada mosca val per sis. Fragments de l'espectacle ja s'han interpretat a Riudellots de la Selva, l'Auditori de Girona i Sant Gregori.

Per Sant Narcís, cada mosca val per sis proposa viure, a través de la veu d'en Pep López i la música de La Principal de la Bisbal, històries i llegendes de les comarques gironines.

El concert també comptarà amb un important suport audiovisual que ajudarà a entrar en situació al públic, amb dibuixos de Montse Baqués.



MEMORIAL PERe FONTÀS



L'Ajuntament d'Amer, l'Agrupació Sardanista Amer i el Grup Excursionista Amerenc Esquelles han presentat les bases del 8è Concurs de Composició de Sardanes Vila d'Amer Memorial Pere Fontàs. La data límit per presentar-hi composicions és el dilluns, 30 d'abril de 2018, fins a les 14:00 hores.

Aquest certamen és de caràcter bianual i hi poden participar tots els compositors que ho desitgin amb un màxim de 2 obres. Hauran de ser sardanes originals i inèdites.

Cal que es presentin instrumentades per a cobla d'11 instruments: 1 flabiol i tamborí, 2 tibles, 2 tenores, 2 trompetes, 1 trombó, 2 fiscorns i 1 contrabaix. S'han d'enviar 2 partitures completes, amb la transcripció per a piano a la seva part inferior i s'hi acompanyaran de 2 jocs de particel·les. Com és habitual, el títol de la 1a estarà relacionat amb Amer.

A més, es valorarà, sense ser excloent, que reflecteixi la idiosincràsia, com a compositor, del mestre Pere Fontàs. El jurat es reunirà al juny per seleccionar les 5 sardanes finalistes, que participaran al concurs pel jurat i el jurat popular. Així, el jurat determinarà, per votació secreta, el 1r i el 2n premi d'entre les 5 sardanes escollides. El premi popular es decidirà a partir de les votacions fetes pel públic assistent al concert on s'interpretaran les peces finalistes. És en aquest concert que es desvetllaran les sardanes que haurà premiat el jurat.

És en aquest concert que es desvetllaran les sardanes que haurà premiat el jurat. El concert se celebrarà el 2n dissabte de juliol. El 1r premi té una remuneració de 1.300 ?, el 2n de 700 ? i el premi del Jurat Popular és de 600 ?. El concert es celebrarà el segon dissabte de juliol.



BLANES



S'ha inaugurat a la zona verda del Passeig del Mar de Blanes el Monument Al músic, dedicat a aquesta figura, de l'artista Sergi Ros. Aquesta peça s'ha creat en el marc dels 50 anys de la Banda Cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes però vol homenatjar la figura genèrica del músics d'arreu.

L'obra és de l'escultor local Sergi Ros i representa el perfil d'una cobla i d'una banda, amb músics de totes les edats. Així, fa referència al doble vessant de la formació del Col·legi Santa Maria. Està inspirada en la silueta Monument al sardanista, també instal·lada al Passeig del Mar blanenc, que és una obra del seu pare Quico Ros.

L'escultura està feta amb una planxa metàl·lica negra, com l'obra precedent, i mesura 6 metres d'amplada per 2 d'alçada. La ubicació de la peça està prevista perquè les siluetes dels músics es retallin contra el mar que envolta l'obra. La seva producció s'ha finançament a través de diverses campanyes de micromecenatge i patrocini d'una empresa.

A l'esdeveniment de la inauguració hi ha participat l'alcalde de Blanes i regidor de Cultura, Mario Ros, i el president de la Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria, Joaquim Hostench. Hi ha hagut una àmplia assistència de pública, que ha gaudit de la interpretació de 2 obres per a banda per part de la Banda actual.

Aquest monument forma part dels diversos esdeveniments que la Banda-Cobla del Col·legi Santa Maria ha desenvolupat des del 2015 per celebrar els seus 50 anys. Així, s'ha celebrat una exposició sobre la formació i diversos concerts, com el que van fer amb La Principal de la Bisbal, o el que va reunir els músics que han format part de la Banda-Cobla durant aquests 50 anys.

La Banda-Cobla va néixer primer com a banda, l'any 1965, amb l'impuls del pare Joaquim Alqueza. El 1967 va crear la cobla, de manera que va ser la 1a formació d'aquestes característiques que hi havia llavors a Catalunya.



CURSETS



Pròximament es duran a terme les 2es Jornades d'Estudi dels Instruments de la Cobla (JEIC) que organitza l'Associació de Cobles de Catalunya, l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), i la Confederació Sardanista de Catalunya (CSC) els dies 16, 17 i 24 de març amb l'objectiu d'oferir un punt d'encontre per a docents i estudiants.

D'aquests tres dies, el dia 24 s'ha destinat a la reflexió i el debat, en format de ponències i taules rodones, amb el clar objectiu de donar a conèixer i compartir experiències, coneixements i inquietuds en l'àmbit de la pedagogia dels instruments de cobla –o d'altres experiències anàlogues– que ens ajudin a adquirir noves i millors competències en aquest terreny. En aquesta mateixa línia, posar les bases per possibles col·laboracions i solucions a nous plantejaments que resultin d'aquestes sessions.

La jornada del 24 de març està distribuïda en dues parts: una matinal de ponències, i una sessió de tarda amb taules rodones per a debat. En acabar, una breu exposició de conclusions i idees per donar continuïtat al màxim d'iniciatives que hagin pogut sorgir i seguir treballant un cop finalitzades les JEIC.

Aquest és el programa: 10 a 11.45 h: Ponències (1a part), 12.15 a 14 h: Ponències (2a part), 16 a 17.30 h: Taula rodona I, 18 a 19.30 h: Taula rodona II, 19.30 a 20 h: Conclusions de la jornada i comiat.

Tots aquells professionals interessats a donar a conèixer un projecte o activitat, cal que contactin amb els organitzadors dels cursets.

Els interessats a tenir més informació poden contactar al telèfon + 34 933 197 637 o bé al correu jeic@conf.sardanista.cat.