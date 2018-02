«Fariña» es ven al mercat de segona mà a preus que arriben a assolir els 300 euros

El llibre Fariña es ven en plataformes i aplicacions digitals dedicades a la venda de segona mà a preus que arriben a assolir els 300 euros. La publicació, el segrest del qual ha estat ordenat a través d'un acte pel Jutjat de Collado Villalba, es ven en aquestes plataformes a preus superiors als 50 euros, tot i que encara es poden trobar exemplars a les llibreries al «preu habitual», segons han confirmat a Europa Press fonts de l'editorial responsable, Libros del KO. Aquestes fonts van assegurar que ahir divendres «encara» no havia arribat l'ordre de segrest, de manera que el llibre «es pot seguir adquirint» en format físic i en format digital. Respecte a aquesta última opció, han recordat que es tracta d'un format que «no s'esgota» i que està disponible a les diferents plataformes digitals.

Des de l'editorial van assenyalar que arran de la interlocutòria del Jutjat han registrat un «repunt molt important en les vendes» del llibre, que es troba en la seva desena edició. De fet, el llibre sobre el narcotràfic gallec es va situar, poc després de conèixe's la intenció de segrestar-lo, com el més venut en diverses plataformes com Casa del Libro i Amazon.

Segons va explicar la mateixa editorial, del llibre està publicada la desena edició, i des que es va posar a la venda la primera edició, s'han venut més de 30.000 exemplars, comptabilitzats fins fa aproximadament un mes. La primera edició de Fariña es va publicar al setembre de 2015.

Dijous passat una jutge va ordenar el segrest de Fariña, obra del periodista Nacho Carretero, després que José Alfredo Bea Gondar, exalcalde del municipi gallec d'O Grove, demandés l'autor i l'editorial l'any 2016 per la suposada vulneració del seu dret a l'honor. A Fariña, Bea Gondar apareix citat pels seus suposats vincles amb els narcos gallecs, atès que va ser processat fa anys per un delicte de col·laboració amb el narcotràfic i, tot i ser absolt, més tard va ser condemnat per blanquejar diners.