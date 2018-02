Francesc alerta de l'obsessió dels joves pels «m'agrada» a les xarxes

El papa Francesc ha alertat de la por actual que mostren molts joves a no ser acceptats pel que són, fet que, en la seva opinió, a la pràctica es tradueix en què estiguin obsessionats per rebre molts «m'agrada» a les xarxes socials. En aquest sentit, els ha convidat a no tancar-se en si mateixos ni «aixecar una barricada» per defensar-se de tot i de tots i sortir a parlar i dialogar amb l'altra gent.

«Molts joves estan obsessionats avui en dia amb rebre el major nombre possible de m'agrada a les xarxes socials, i aquest sentit d'inadequació produeix molts temors i incerteses», va manifestar Francesc en el seu missatge per la XXXIII Jornada Mundial de la Joventut, que se celebrarà a nivell diocesà el proper 25 de març, i que va ser publicat pel Vaticà dijous passat.

Francesc també va advertir que «avui dia, molts joves se senten obligats a mostrar-se diferents del que són en realitat, per intentar adequar-se a estàndards sovint artificials i inassolibles». Per això, va indicar que «fan continus retocs fotogràfics» de la seva imatge, amagant-se darrere de màscares i falses identitats, fins a gairebé convertir-se ells mateixos en un fake».

La Jornada de la Joventut del proper diumenge de Rams «és un pas més en el procés de preparació a la Jornada Internacional de Panamà el 2019», segons considera el Pontífex. «Benvolguts joves: el Senyor, l'Església, el món, esperen també la seva resposta a aquesta trucada única que cadascun rep en aquesta vida. A mesura que s'aproxima la JMJ de Panamà, els convido a preparar-se per a la nostra cita amb l'alegria i l'entusiasme de qui vol ser partícep d'una gran aventura», va dir el Papa.

De la mateixa manera, Francesc va indicar que la JMJ «és per als valents» i «no per a joves que només busquen comoditat i que retrocedeixen davant les dificultats» i els va exhortar: «Accepteu el desafiament?». El papa va lamentar que molts joves avui dia se sentin «torbats i embargats per tantes pors», al mateix temps que va manifestar que «existeix una por de fons que és la de no ser estimats, volguts, de no ser acceptats pel que són».

Per això, va proposar com a ajuda als moments de «dubtes i pors», el «discerniment» per «posar ordre en la confusió dels pensaments i sentiments i per actuar d'una manera justa i prudent». Així va explicar que, d'aquesta manera, no perdran «temps i energies amb fantasmes que no tenen rostre ni consistència».

«No deixeu, estimats joves, que la resplendor de la joventut s'apagui en la foscor d'una habitació tancada en la qual l'única finestra per veure el món sigui l'ordinador i l' smartphone», va demanar-los finalment.