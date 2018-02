Costes obliga a retirar a l'hivern les cinc terrasses del passeig de Riells de l'Escala

El departament de Costes del Ministeri de Medi Ambient obliga l'Ajuntament de l'Escala a retirar les cinc terrasses del passeig de Riells durant l'hivern. S'ha donat un termini d'un any per trobar la manera de complir. La concessió que s'ha de renovar en breu serà per un any en comptes de quatre.

Les terrasses formen part del conjunt del passeig que es va construir seguint un projecte de l'arquitecte Alfredo Fernando de la Reguera. Està inspirat en el llibre El Petit Príncep. Al llarg del passeig es van evocant diferents personatges i elements que es poden trobar a la novel·la d'Antoine de Saint-Exupéry. Les terrasses formen part d'aquest discurs com els planetes. Per tant, van ser elements construïts juntament amb el passeig.

En les darreres dues dècades han funcionat amb normalitat. Són espais que queden sobre la platja però enlairats, a l'alçada del passeig.

Des de l'Ajuntament de l'Escala han explicat que va ser a través d'una petició a Costes per fer un canvi en una de les terrasses que els van informar que no podien continuar com estan ara.

Segons l'Estat, les terrasses haurien de ser desmuntables i durant la temporada d'hivern, en què no funcionen, s'haurien de retirar.

Per no perjudicar la propera temporada d'estiu es dona un marge d'un any per trobar una solució. Fonts municipals han informat que es començarà a veure quins treballs calen per retirar les terrasses i com tornar-les a instal-lar de manera que siguin temporals.

La concessió per ocupar-les ha estat fins ara de quatre anys. En breu s'ha de renovar i l'Ajuntament ha decidit que la concessió s'allargui només un any en previsió dels canvis que ha marcat Costes.