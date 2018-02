ARCO recupera el ritme de vendes d'abans de la crisi

Les galeries participants a la Fira Internacional d'Art Contemporani (ARCOmadrid2018) han valorat com a «molt positiu» el seu balanç comercial en la seva 37a edició, que va acabar ahir. Segons informa l'organització de la fira, aquesta tònica s'ha mantingut durant les seves cinc jornades en les quals s'han succeït un «alt ritme de vendes», «recuperant les posicions prèvies a la crisi.

A ARCOmadrid2018 hi han participat 208 galeries de fins a 29 països (160 galeries en el programa general), amb una aposta artística i programàtica, segons l'organització «d'alt nivell», orientada a «un mercat que comença a consolidar la seva confiança».

Entre les obres institucionals i corporatives confirmades en aquesta edició figuren les adquirides per la Fundación ARCO, per valor de 175.000 euros. Com ja és també tradicional, el Museu Nacional d'Art Reina Sofía també ha adquirit obres per valor de 224.480 euros. També han estat compradors DKV Seguros, la Fundació Helga de Alvear o la Fundació María Cristina Masveau Peterson.