Molt públic s'interessa per conèixer l'obra dels Vilà-Clara

Al voltant de 125 persones van assistir ahir a la presentació de la nova publicació del Terracotta Museu de la Bisbal, un catàleg i un llibre destinats a explicar el recorregut de l'obrador bisbalenc Vilà-Clara Ceramistes. L'acte va acabar amb una visita comentada a l'exposició que se'ls dedica al mateix espai, a càrrec dels germans Vilà-Clara, tot i que estava programat al revés. La gran afluència de públic, que va superar les expectatives de l'organització, va obligar a invertir l'ordre de les activitats per tal de facilitar la visita.

La presentació va anar a càrrec del reconegut ceramòleg Emili Sempere, que va destacar la importància i gran varietat de registres de l'obra dels Vilà-Clara. També va lloar la tasca que s'està duent a terme des del museu, que ha destacat com dels més importants del país quant a ceràmica. Seguidament, Xavier Rocas, conservador del museu i autor de catàleg, va fer un repàs de la biografia dels dos personatges homenatjats, dels quals va destacar la seva qualitat artística i la seva voluntat de mestratge.

Els germans Joan i Josep Vilà-Clara van intervenir seguidament per agrair a l'ajuntament i al museu tota l'atenció prestada i les hores invertides en la realització tant de l'exposició com del catàleg. Finalment, Lluís Sais i Puigdemont, alcalde de la Bisbal d'Empordà, va ser l'encarregat de tancar la presentació, mostrant la seva satisfacció per l'assistència de públic. També va agrair especialment la participació d'Emili Sempere, a qui va definir com un bisbalenc adoptiu.

La visita guiada a càrrec dels germans Vilà-Clara va ser seguida per un ampli ventall de públic. Tothom que els va acompanyar en el recorregut va participar activament i va tenir una oportunitat única per conèixer una part de la història de la ceràmica catalana en boca dels seus protagonistes.