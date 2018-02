Els boscos intactes absorbeixen el 25% d'emissions de carboni del planeta Terra

Una nova investigació publicada ahir a Nature ecology & Evolution demostra l'extraordinari valor dels boscos intactes de la Terra per abordar el canvi climàtic i protegir la vida silvestre, conques hidrogràfiques crítiques, cultures indígenes i la salut humana. Segons l'estudi, alguns dels beneficis clau dels boscos intactes són contra el canvi climàtic, ja que els boscos intactes actualment absorbeixen al voltant del 25 per cent de les emissions de carboni de totes les fonts humanes.

Així, segons aquests experts, danyar els boscos deixarà molt més diòxid de carboni en l'aire per escalfar el clima. A més, els boscos tropicals intactes asseguren l'estabilitat del clima local i regional, generant més pluja que els boscos clars i, per tant, reduint el risc de sequera. Les polítiques de les comunitats mundials i la ciència no diferencien entre els valors relatius dels diferents tipus de paisatges forestals -que van des dels més intactes fins als que estan molt explotats, fragmentats, cremats, drenats i / o amb excés de caça- degut en part a la falta d'una manera uniforme de mesurar la seva qualitat.

Amb més del 80 per cent dels boscos ja degradats per activitats humanes i industrials, aquestes troballes subratllen la necessitat immediata de polítiques internacionals per assegurar boscos intactes restants, incloent l'establiment de noves àrees protegides i els drets sobre la terra dels pobles indígenes i regular la indústria i la caça i centrar-se en esforços de restauració i finances públiques, tal com reclamen els científics.