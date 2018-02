Christie's treu avui a subhasta l'obra «Mousquetaire et nu assis», de Picasso

Obres milionàries d'artistes com Francis Bacon, Pablo Picasso, Andy Warhol o Rene Magritte es posen a la venda a partir d'avui dimarts com a part de la subhasta de «20th Century at Christie's», una sèrie de les vendes que van arrencar el passat 20 de febrer i s'estendran fins al pròxim 7 de març. L'obra amb un preu de sortida més alt és Mousquetaire et nu assis (1967), de Pablo Picasso, el preu de sortida de la qual es troba entre els 13,6 i els 20,5 milions d'euros. Aquesta obra, pintada amb «pinzellades gestuals i aplicades amb passió», és un dels primers mosqueters triomfants que va aparèixer en l'art de Pablo Picasso el 1967.

La figura està acompanyada per un nu que representa Jacqueline, amor, musa i esposa de Picasso, la presència de la qual va impregnar cada figura femenina en el capítol final de la vida de Picasso. Keith Gill, cap de Vendes, ha destacat que «la carrera tardana de Picasso va estar definida per pintures sensuals en les quals es va projectar a si mateix com l'artista viril al costat de la seva amant voluptuosa».

Així mateix, l'obra Three studies for a portrait (1976), de Francis Bacon, sortirà a la venda per un preu estimat entre els 11,3 i els 17 milions d'euros també durant la jornada d'aquest d'avui.

D'altra banda, l'obra La recherche de l'absolu (1948), de Rene Magritte, també surt a subhasta aquest dimarts per un preu estimat entre 1,1 i els 1,13 milions d'euros, mentre que Femme Assise à la robi de taffetas, de Henri Matisse, sortirà a la venda aquest dimecres amb un preu de sortida d'uns 450.000 euros. Per la seva banda, Six self portraits (1986), d'Andy Warhol, sortirà a subhasta el 6 de març i el seu preu estimat encara està pendent.