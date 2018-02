Descobreixen una extensa necròpoli egípcia al sud del Caire

Arqueòlegs egipcis han descobert una necròpolis al sud del Caire amb un gran nombre de pous d'enterrament, que podrien ser datats en el període faraònic tardà i l'era ptolemaica primerenca.

El cementiri es troba a sis quilòmetres del nord del jaciment arqueològic de Tuna al-Gabal. El treball d'excavació està programat per durar cinc anys, en un intent de descobrir tots els enterraments del cementiri, segons explica el Ministeri d'Antiguitats d'Egipte.

De moment, la missió ha descobert un grup de tombes i enterraments que pertanyen als sacerdots de l'antic déu egipci Tot, la principal deïtat del nome 15 (divisió administrativa a l'antic Egipte) la capital va ser al-Ashmounein. Una de les tombes descobertes pertany a un gran sacerdot de déu Tot, Hersa-ESEI.

La tomba alberga 13 enterraments en els quals van trobar un gran nombre de figures ushebti tallades en pisa. Una col·lecció de 1.000 estatuetes es troba en una molt bona condició de conservació, mentre que la resta de les estatuetes van ser trobades en trossos. Els experts estan recollint totes les seves peces per a la seva restauració.

Quatre gerres canopiques fetes d'alabastre amb tapes que mostraven les cares dels quatre fills de déu Horus també han estat desenterrades. Estan en una molt bona condició de conservació i encara contenen els òrgans interns momificats del mort. Els flascons estan decorats amb textos jeroglífics que mostren el nom i els diferents títols del seu propietari, el gran sacerdot «Djehuty-Irdy-i», la mòmia també va ser trobada.

Textos jeroglífics a la mòmia

La mòmia està decorada amb un collaret de bronze que representa el déu Nut estirant les seves ales per protegir al mort d'acord amb l'antiga creença egípcia. També està decorada amb una col·lecció de perles precioses i vermelles, així com fulles daurades de bronze, dos ulls tallats en bronze i adornats amb perles d'ivori i vidre. Quatre amulets de pedres semi-precioses també van ser trobats amb la mòmia. Està decorada igualment amb textos jeroglífics, un dels quals està gravat amb una frase dient: «feliç any nou».

La missió també ha desenterrat 40 sarcòfags de pedra calcària de diferents formes i mides. Alguns d'ells amb tapes antropoides decorades amb els noms i diferents títols dels seus propietaris. Una altra tomba familiar descoberta alberga una col·lecció de gegantins sarcòfags de diferents formes i mides, amb figures ushebti que porten els noms dels seus propietaris que eren sacerdots dels déus durant la seva vida.

També s'ha trobat una altra col·lecció funerària que mostra les habilitats i el gust artístic dels antics egipcis en aquest moment.