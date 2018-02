Descobreixen un gen clau per a la producció de molècules marines

Investigadors de la Universitat d'East Anglia (UEA), al Regne Unit, han descobert un gen clau per a la síntesi d'una de les molècules de sofre més abundants del món. El dimetilsulfoniopropionato (DMSP) és un nutrient important en ambients marins amb més de 1.000 milions de tones produïdes anualment per fitoplàncton marí (cèl·lules similars a plantes microscòpiques), algues marines i bacteris. Quan els microorganismes marins descomponen DMSP, alliberen un gas de refrigeració climàtica anomenat dimetilsulfur (DMS), que també li dona a la vora de la mar la seva olor característica.

El descobriment d'un gen (anomenat DSYB) responsable de la síntesi de DMSP, publicat a Nature Microbiology, representa un gran pas endavant en el camp del cicle del sofre en ambients marins. També podria permetre als científics predir millor l'impacte del canvi climàtic en la producció de DMSP.

L'equip va descobrir que aquest gen i, per tant, la síntesi de DMSP en si mateixa, probablement es va originar a bacteris marins i després va passar al fitoplàncton, que s'ha convertit en fàbriques marines per a aquesta molècula. «El DMS és un gas molt important. En els oceans, mars i costes del món, milions de tones de microbis viuen a prop del plàncton i les plantes marines, incloent-hi algues marines i algunes herbes d'aiguamolls», diu l'investigador principal, el doctor Jonathan Todd, de l'Escola de Ciències Biològiques de la UEA.

El descobriment de gens implicats en la producció de DMSP en fitoplàncton, així com en bacteris, permetrà als científics avaluar millor quins organismes produeixen DMSP en el medi marí i predir com la producció d'aquesta influent molècula podria veure afectada per futurs canvis ambientals, com l'escalfament dels oceans a causa del canvi climàtic.