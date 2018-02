Leticia Dolera: «A les escoles d'Espanya s'adoctrina, però a discriminar les dones»

L'actriu i directora barcelonina Leticia Dolera publica Morder la manzana (Planeta), un llibre en el qual recopila algunes de les seves anècdotes del dia a dia al costat d'un repàs per la història del feminisme amb el qual pretén «posar fi a la cultura del silenci» entorn de la dona i promoure que comenci a formar part del sistema educatiu.

«El primer que caldria revisar en aquest assumpte és l'educació i, com a conseqüència, la cultura, que també educa. Ara que es parla d'adoctrinament a l'escola, jo que soc catalana dic que a les escoles de tot Espanya s'adoctrina, però en visió de gènere que discrimina les dones», va lamentar ahir, en l'acte de presentació del llibre celebrat en un hotel madrileny.

En aquest sentit, la directora i protagonista de pel·lícules com Requisitos para ser una persona normal, va instar a posar el feminisme «en l'agenda política», perquè «és el debat». «Estem silenciades al llarg de la Història perquè s'ha explicat tot amb una visió androcentrista: això fa que la nostra autoestima estigui minvada de manera silenciosa», va criticar.

En la mateixa línia expressada per la també actriu Penélope Cruz, Dolera va posar com a exemple contes infantils com La Ventafocs o Blancaneus, en els quals «les dones s'enfronten o per un príncep o per ser la més maca del regne». «No parlen de nosaltres com superheroínes o guerreres, i això influeix en el nostre imaginari. En els contes s'ha inculcat el mite de la bellesa amb un patró inassolible», va ressaltar.



Exemplars pels polítics

La intèrpret catalana va explicar que ha enviat el seu llibre a diferents representants de tots els partits polítics perquè «el masclisme no entén de dretes ni d'esquerres», amb la intenció de posar aquest debat en l'agenda política. No obstant això, va afegir que «encara no hi ha hagut feedback». «Però la veritat és que no em prenc canyes amb ells», va comentar amb humor.

En el seu llibre, l'actriu explica alguns episodis d'assetjament sexual que ha sofert al llarg dels anys, com per exemple amb el fisioterapeuta quan ella tenia 20 anys -també el cas que ja va desvetllar d'un director de cinema tocant un dels seus pits-. Dolera va ser preguntada respecte a si considera que els casos d'abús al cinema espanyol són «equivalents» als ocorreguts a Hollywood.

«No pot ser equivalent perquè a nivell econòmic, d'influència i polític el cinema espanyol no mou el que mou Hollywood. El que Harvey Weinstein tenia al voltant era una màfia perquè és molt poderós i a Espanya no existeix una figura amb tant poder», va asseverar la també directora. No obstant això, va reconèixer que «seria naíf» pensar que al cinema espanyol «no existeix discriminació per gènere».

Dolera va avançar que participarà a la vaga feminista del 8 de març: «He renunciat a presentar el primer dia del festival Sci-fi i l'organització, tots homes, m'han donat tot el seu suport».