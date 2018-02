Seqüencien per primer cop el genoma complet d'una vaca

Investigadors de Zoetis han seqüenciat per primera vegada el genoma complet d'una vaca de producció lletera, concretament de raça Holstein, cosa que promourà l'avanç de la indústria lletera en àmbit mundial, segons informa la companyia d'innovació en salut animal. La troballa constitueix, segons els investigadors, una nova referència per als genetistes, que podran ara mapejar regions de l'ADN d'aquests animals directament implicades en l'aparició de malalties, i milloraran així a través de la selecció genètica la salut, el benestar i la productivitat dels ramats a tot el món.

Per desxifrar aquest genoma s'han emprat diverses tecnologies d'última generació i tres plataformes diferents de seqüenciació, cosa que ha permès ordenar l'ADN d'aquest animal de la forma més precisa possible. Un nivell de precisió que permetrà, a partir d'ara, identificar d'una forma molt més àgil i senzilla els gens implicats en el desenvolupament de patologies, els relacionats amb la capacitat productiva dels animals i, no menys important, aquells gens que en definitiva impedeixen , d'una o altra manera, la progressió de la indústria làctia.

«La seqüenciació d'un genoma és el pas més important cap a la seva entesa», explica Sue Denise, directora executiva d'Investigació i Desenvolupament de Genètica Animal a Zoetis en àmbit global. «Es tracta d'un avanç que ens permetrà identificar nous objectius en resistència a malalties i utilitzar els processos de selecció natural per millorar la salut i el benestar del bestiar boví», afegeix.

Fins ara, la indústria làctia tenia com a referència per al bestiar boví de llet el genoma d'una vaca de carn (L1 Dominette 01449), concretament de raça Hereford nascuda a Montana, que va ser seqüenciat el 2009. Un genoma, el de Dominatte, que ha pilotat tota una era de la genètica, però que resultava insuficient per explicar la diferenciació genètica completa d'una espècie. «És com passar de la televisió analògica a una d'alta definició», assegura el director de la Unitat de Negoci de Remugants i Equí de Zoetis a Espanya, Francisco Fueyo. «Ara estem en millor disposició per poder ajudar aquests animals a vèncer les malalties, algunes tan importants i amb tant impacte en la salut, benestar animal i productivitat del ramat com la mamitis, la pneumònia o les coixeses», indica.