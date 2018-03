Elton John dona les gràcies als germans Roca

Després de la gala dels Òscars, molts actors, cantants, models i altres famosos solen acudir a un sopar benèfic que organitza el cantant Elton John i el seu mariT, David Furnish, en benefici d'una fundació que recapta fons per a la investigació contra la SIDA.



Aquest any, els encarregats de dissenyar i cuinar el menú per a aquest selecte grup d'estrelles va ser el Celler de Can Roca. Al final del sopar, el mateix Elton John va voler agrair davant de tots els seus convidats la feina feta pels germans Roca.





Thanks @eltonofficial , David Furnish & @ejaforg for your confidence. It´s been an honor for us taking care of your guests during this year´s #oscars2018 charity dinner. pic.twitter.com/Tam9qDmQLH — Celler de Can Roca (@CanRocaCeller) 5 de març de 2018

Joan Roca asiste en Los Ángeles a la fiesta de @BBVACompass en honor a la Elton John AIDS Foundation. En la foto, con la actriz @JudithLight y Stephen Flynn #Oscars pic.twitter.com/8e8pT8lsQ1 — CellerRocaBBVA (@CellerRocaBBVA) 3 de març de 2018

Entre els assistents a la fesTa hi havia actrius com Andie McDowell, cantants com Miley Cyrus o David Bisbal, models com Adriana Lima i Heidi Klum, i fins i tot medallistes olímpics. A l'entrada del sopar, hi va haver temps per multitud de fotografies en una altra alfombra vermella que va mmerèixer l'atenció de nombrosos mitjans i aficionats al cinema i la moda. Aquestes són les fotografies de l'altra alfombra vermella de la nit a Hollywood.Essent a Hollywood, Joan Roca no va deixar escapar l'oportunitat de fotografiar-se amb algunes estrelles, com amb l'actriu Judit Light, coneguda entre d'altres per la sèrie 'Transparent', per la que ha estat premiada amb un Globus d'Or.Un altre cuiner mediàtic, José Andrés, molt conegut als Estats Units, no va deixar escapar l'oportunitat de compartir a les xarxes socials una fotografia amb el seu amic Joan Roca.En els dies previs a la celebració del sopar, Roca va acudir a diferents mitjans de comunicació per explicar el menú del sopar benèfic que, entre d'altres, oferia canelons amb salsa de trufa