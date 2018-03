El 70% del públic de Temporada Alta de fora de Girona fa un àpat a locals de l'àrea

Temporada Alta de Girona i Salt ha realitzat una enquesta als seus espectadors que confirma, segons un comunicat difós ahir, que l'impacte econòmic de l'esdeveniment en negocis de la ciutat de restauració, hostaleria, oci i comerç augmenta cada any.

Segons l'enquesta, el 70 per cent dels espectadors que viuen fora de l'àrea urbana de Girona fan un àpat en un restaurant de l'entorn, i 4 de cada 10 es queden a dormir en un establiment hoteler. Aquest darrer percentatge ha pujat un 4% en un any.

A aquestes dades cal sumar-hi les 1.200 places hoteleres reservades per l'organització, destinades a l'allotjament d'artistes i equips tècnics.

Les dades recollides per l'enquesta evidencien que el 36% dels espectadors residents a Girona i Salt mengen en un restaurant de la zona després de la funció i, en el cas de persones que resideixen fora de Girona, 7 de cada 10 persones mengen a Girona després de l'espectacle.

La majoria dels enquestats han assegurat que, amb motiu del festival, aprofiten per realitzar alguna activitat complementària a Girona com ara visites turístiques i d'oci, anar de compres i menjar en algun establiment.

L'àmplia varietat de gèneres d'espectacles i concerts programats a Temporada Alta fa que la tipologia de públic i de consums sigui molt variada.



Flexibilitzar preus

El festival es planteja, d'altra banda, buscar noves fórmules per oferir entrades de preus diferents perquè els espectadors puguin trobar els seients amb tarifes que més s'adaptin a les seves possibilitats, en lloc d'oferir un preu únic per a totes les localitats, com es fa actualment.

L'enquesta permet constatar també la vinculació i fidelitat del públic de Temporada Alta cap al festival. El 99,7% assegura que l'any vinent tornarà i només 3 persones han respost que l'any vinent no tornaran. Els atributs més ben valorats són la programació internacional i la varietat del gèneres programats.