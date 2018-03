Sant Feliu de Guíxols treu a la llum «L'etapa suïssa» del pintor Josep Albertí

L'exposició L'etapa suïssa, inaugurada al monestir de Sant Feliu de Guíxols, mostra el llegat més desconegut de Josep Albertí (Sant Feliu de Guíxols, 1913-1993), a partir d'unes teles que se sumen a una extensa obra que el pintor ja havia deixat a la vila. Es tracta d'un recull de 18 obres rellevants en el testament del santfeliuenc.

Aquestes obres van ser creades a la dècada del 1960 en un moment de canvi per a Albertí, que ja era considerat un pintor consolidat a Catalunya. Cercant nous horitzons, feia estades a indrets com França i Alemanya on, a més, va rebre lliçons de cant, una de les seves passions. Va passar també una època a Suïssa. D'aquesta última etapa se'n tenen ben poques referències. L'Ajuntament de Sant Feliu afirma en un comunicat que aquesta mostra és una gran oportunitat «per treure l'entrellat d'una etapa que va resultar tan prolífica per al pintor i que va significar un moment decisiu en l'evolució de l'artista i en la consolidació del seu mercat».

L'exposició mostra paisatges alpins, però també vistes de la Costa Brava, així com natures mortes, racons de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols i altres curiositats. A Albertí se'l va classificar al calaix dels expressionistes. Tot i això, el mateix pintor considerava que el seu estil era un «còctel», que abraçava l'impressionisme, el surrealisme i l'art figuratiu, tenint com a referència grans noms com Munch, El Bosch o Van Gogh. Va trobar una proposta singular per representar la Costa Brava.

L'exposició no oblida la feina de galerista de Frau Claudia Müller-Türler, que ha cedit el llegat, amb qui mantenia una estreta relació.