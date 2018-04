Gironins que ho peten a Instagram

Influencers, actors, músics, cuiners fotògrafs i polítics són usuaris asidus d'Instagram, una de les xarxes socials que més està creixent en els darrers anys. Aquests són alguns dels gironins i, sobretot, gironines amb més seguidors en aquesta plataforma.



Carles Puigdemont



Alba Paul



Laura Brunet

200.000 seguidors a Instagram atents per quan publica una fotografia. Ella que va començar ara fa set anys en aquesta xarxa social com un hobby i per veure les seves amigues, ha acabat creixent fins al punt que la seva passió per la moda l'ha portat a ser una "influencer". Diferents marques comercials la paguen per lluir els seus models o productes.



Aquestes són algunes de les fotogràfies que es poden trobar al seu perfil d'Instagram



22:22h. Mi número preferido. Pide un deseo?? / ?? @onavilar7 Una publicación compartida de LAU (@laurabrunet) el 3 Abr, 2018 a las 1:26 PDT





Friyaaaayy??? Una publicación compartida de LAU (@laurabrunet) el 9 Mar, 2018 a las 12:30 PST



Andrés Velencoso

Great Pillow @herrythedog #happyeaster #hairdo Una publicación compartida de @ andresvelencoso el 1 Abr, 2018 a las 12:12 PDT

Feels like summer Big Boy @herrythedog Una publicación compartida de @ andresvelencoso el 26 Dic, 2017 a las 4:59 PST

EDHA premier in Buenos Aires @edhanetflix @netflix Una publicación compartida de @ andresvelencoso el 8 Mar, 2018 a las 10:50 PST



Marc Crosas



Marc Ribas

Mónica Naranjo

Buenas noches....mañana nos vemos ???????? Una publicación compartida de Mónica Naranjo (@monicanaranjo) el 21 Ene, 2018 a las 1:57 PST



Jordi Gamell

Prou de plujes..????????#abrilplujesmil Una publicación compartida de Jordi ? Gamell (@narj) el 16 Abr, 2018 a las 10:50 PDT

Temps de neu????#nevada Una publicación compartida de Jordi ? Gamell (@narj) el 27 Feb, 2018 a las 11:17 PST

Si ens aixequem ben d´hora..??#barceloneta Una publicación compartida de Jordi ? Gamell (@narj) el 17 Oct, 2017 a las 11:01 PDT



Patry Jordán



Khaoula



Alguer Miquel



Nadine Caldera

La ciudad Una publicación compartida de Nadine Caldera (@nadinecaldera) el 15 Mar, 2018 a las 7:22 PDT

Blanche Una publicación compartida de Nadine Caldera (@nadinecaldera) el 19 Ene, 2018 a las 12:16 PST

?? Una publicación compartida de Nadine Caldera (@nadinecaldera) el 13 Oct, 2017 a las 6:14 PDT

