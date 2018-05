La passatgera d'un avió mor en ser succionada per la finestra

La Junta Nacional de Seguretat del Transport (NTSB) dels EUA ha informat de la mort d'una passatgera d'un avió que s'havia enlairat a Nova York i que es va veure obligat a fer un aterratge d'emergència a Filadèlfia, després que es rebentés un dels seus motor en ple vol.

La junta, encarregada d'investigar l'accident, no ha donat més detalls sobre la identitat de la víctima, tot i que testimonis de l'incident han relatat a la cadena NBC que era una dona que va traspassar en ser parcialment aspirada per una finestra de l'aparell, trencada per l'impacte d'una de les peces despreses del motor.

Segons han relatat els testimonis als mitjans locals, les persones que estaven al costat de la dona van aconseguir reintroduir-la a l'aparell després que, a causa de la despressurització, els seus braços i part del seu cos fossin aspirats per la finestreta trencada.

Els passatgers van intentar taponar la finestreta amb armilles salvavides i altres objectes, que eren igualment absorbits per la pressió, mentre altres persones amb coneixements de medicina atenien als afectats. En total, set persones van haver de ser traslladades a l'hospital per ferides.

La nau, un Boeing 737-700, va aterrar finalment a les 11.30 hora local (15.30 GMT).

El president de la NTSB, Robert Sumwalt, que ha confirmat la mort del passatger, ha dit en una roda de premsa que els investigadors han classificat l'incident com una "errada mecànica".

D'altra banda, Sumwalt ha assegurat que la mort del passatger d'aquest avió és la primera que passa dins d'una nau propietat d'una aerolínia nord-americana des del 2009. L'aparell és propietat de Southwest Airlines i es dirigia a Dallas.