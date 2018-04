La lamentable oferta de treball que indigna les xarxes socials

"Prepareu-vos per flipar amb la ofertita de treball que m'ha arribat". Amb aquesta frase, una jove estudiant de periodisme ha denunciat a través de Twitter l'oferta de feina per la qual es va interessar i que la va deixar, com a mínim, estupefacta.



El lloc ofert -per una empresa el nom no ha transcendit - era el d'una secretària de direcció / Personal Assistant. La jove va rebre una primera resposta de la companyia a la qual li agraïa el seu interès pel lloc i que va aixecar la seva desconfiança: "agrairíem que ens remetés al més aviat possible el seu CV per conèixer la seva experiència, així com fotos recents de cos sencer a les que poder apreciar la seva aparença física".





PREPARAOS PARA FLIPAR CON LA OFERTITA DE TRABAJO que me ha llegado. pic.twitter.com/4ecyHqLV8I — MicroFeministas Ale?? (@Relatofeminista) April 17, 2018