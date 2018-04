El Celler de Can Roca cau en la llista dels 100 millors restaurants d'Europa

Sorpreses, alegries i disgustos, aquestes són les sensacions que ha deixat la nova llista gastronòmica presentada a Londres per Opinionated About Dining (OAD), on tres restaurants gironins (Celler de Can Roca, Ca l'Enric i Els Pescadors) i deu catalans es troben entre els 100 millors restaurants d'Europa. El rànquing l'encapçalen el suís Schloss Schauenstein, seguit del Fäviken suec, i de l'Etxebarri basc

Dels restaurants catalans, destaca la progressió barceloní Disfrutar, dels exBulli Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casaña. Aquest any ha escalat 17 posicions del rànquing situant-se en la dotzena posició del top 100. Ca l'Enric és l'altre establiment que destaca per la seva progressió a la llista després de guanyar 16 posicions en un any per situar-se en el número 28.



Caiguda de dos grans

Els disgustos se'ls van endur, inesperadament dos restaurants 'top' i amb renom de la gastronomia catalana. El Celler de Can Roca i el Sant Pau de Carme Ruscalleda han experimentat dues de les baixades més importants. Els Germans Roca veuen un descens notori en el rànquing de fins a 7 posicions, situant-se en la posició 22. El restaurant de Ruscalleda ha passat de la posició 14 a la 27.

El top 10 de catalans de la llista el tanquen els restaurants Tickets, al lloc 39; Els Casals en el 43, Enigma Concept en el 44, Els Pescadors (Llançà), que debuta a la llista en el lloc 67, l'Hoja Santa en la posició 72 i el Pakta en la 76.



Top 100+ Gourmet Casual

El mateix dia OAD va presentar la nova llista dels cent millors restaurants europeus Gourmet Casual. Només entre els cinquanta primers ja es poden trobar fins a tretze restaurants catalans, tres d'aquests situats en el top 10 del rànquing. Aquesta simple dada reflecteix la força i qualitat dels restaurants catalans en aquest estil de cuina ' gourmet informal'

El 'podi' se l'emportà el restaurant barceloní Estimar de Rafa Zafra, seguit en segon lloc per un altre barceloní El Quim. En la setena posició i demostrant que l'esforç i el treball ben fet té recompensa, tornen a aparèixer els exBulli amb el Compartir de Cadaqués.



Enquestes i algoritmes

Creat l'any 2007, el ránking OAD és, en realitat, la prolongació del blog del gastrònom Steve Plotnicki: Opinionated About Dining (OAD). Allà va començar a elaborar llistats, basats en enquestes entre clientela 'foodie', que, després, va perfeccionar a través d'un algoritime, basat en vots ponderats en funció de factors com el nombre de visites a restaurants i de viatges per diversos continents a l'any i que, segons la seva opinió, garanteix "precisió estadística i transparència". El llistat té diverses versions que aspiren a ser una alternativa a altres classificacions com 'The World's 50 Best Restaurants' o les estrelles Michelin.