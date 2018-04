El bisbe ordrenarà prevere mossèn Dagoberto Rojas el proper 6 de maig

Mossèn Dagoberto Rojas Arroyave (Caldas, Colòmbia, 1989) serà ordenat prevere el diumenge 6 de maig pel bisbe de Girona, Francesc Pardo. La celebració tindrà lloc, com és habitual en aquest tipus de cerimònies, a la catedral de Girona a partir de les 6 de la tarda.

Segons ha informat el Bisbat, mossèn Dagoberto és a la diòcesi des del mes de febrer de 2016 i va ser ordenat diaca el maig de l'any passat. Fins ara ha col·laborat amb les parròquies de Vilobí d'Onyar, Salitja, Sant Dalmai, Brunyola i Pineda de Mar, i des del mes d'octubre desenvolupa la seva tasca pastoral al servei de les parròquies de Castelló d'Empúries, Colera, Llançà, Portbou, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià i Vilanova de la Muga.

Mossèn Dabogerto va iniciar el seu camí al seminari de Cristo Sacerdote, de Colòmbia, i més concretament a la Ceja (Antioquía). Va estudiar també a la universitat colombiana de Medellín i, després de viatjar a Girona, s'ha pogut quedar fruit d'una col·laboració establerta amb el Seminari Diocesà del Bisbat. En arribar, el mossèn va començar a servir les parròquies de Vilobí, Pineda de Mar i Santa Susanna, on va estar exercint les seves tasques mentre continuava la seva formació al seminari.



«Una joia» per a la diòcesi

En la seva ordenació de diaca, l'any passat, el bisbe de Girona, Francesc Pardo, va assegurar que la seva ordenació havia estat «una joia» per a la diòcesi de Girona, ja que poder ordenar un ministre vingut de terres americanes suposava «una mostra evident de la universalitat de l'Església», així com un retorn de l'esforç evangelitzador que han fet els homes i dones que durant aquests últims segles han viatjat al continent americà per difondre el missatge evangèlic. També va agrair a mossèn Dagoberto la seva decisió de continuar en terres gironines un cop sigui ordenat prevere.