Girona és sovint un punt on se celebren molts comiats de solter i de soltera. Fa uns dies, barrejades en un acte festiu de la ciutat, van irrompre un grup de noies que celebraven el futur enllaç d'una companya. Es movien per la zona del Barri Vell i, que se sàpiga, no van acabar en una barca a dins del riu Onyar com ha passat en altres ocasions. L'afortunada anava disfressada de pollet i les companyes lluien faldilla groga.