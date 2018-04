Festa del treball

Aquesta festa fou instituïda el 1889 en commemoració dels treballadors morts a Chicago l'any 1886 en una manifestació de milers d'obrers que reivindicaven la setmana laboral de 48 hores.

L'any 1955, l'Església, per mitjà del papa Pius XII, va voler afegir-se a la commemoració instituint la festa de sant Josep Obrer el mateix dia 1 de maig, posant els treballadors i el món de les relacions laborals sota el patronatge de sant Josep, el treballador fuster artesà de Natzaret. Però, alhora, l'Església desitja que es conegui la seva doctrina sobre el treball i els treballadors, perquè orienti les persones i institucions relacionades amb el treball.

L'Església fonamenta la seva doctrina sobre el treball en les encícliques dels papes, des de la Rerum novarum, de Lleó XIII; en la Sagrada Escriptura, des del Gènesi, amb el manament a l'home i la dona de créixer, multiplicar-se i dominar la terra; en la referència a Jesús de Natzaret com a fuster, el fill del fuster, que va treballar oferint l'Evangeli i fent el bé; i també en la referència a la màxima de sant Pau «el qui no treballi que no mengi».

En el centre de la Doctrina Social de l'Església sobre el treball, més que el mateix treball, hi la persona que el fa, tant si es tracta d'una feina manual, artesanal, com de treball industrial o de les tasques relacionades amb les més modernes tecnologies.

Efectivament, el primer fonament del valor del treball és la mateixa persona, la persona treballadora, ( St. Joan Pau II a Laborem exercens). Pel treball, la persona humana es desenvolupa, es realitza, es dignifica i adquireix els recursos necessaris per portar una vida digna per a ell i la seva família, i contribueix a la transformació del món i al progrés social augmentant el bé comú i la solidaritat.

En relació amb la persona i els mitjans de producció, cal notar que de cap manera es por considerar la persona com a mercaderia o instrument de producció. El treballador és el protagonista, i els mitjans de producció són els instruments. En conseqüència, en les relacions laborals s'han de garantir els drets fonamentals dels treballadors, com el dret al treball [...] (extret del Full Parroquial d'aquesta setmana).