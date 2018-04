El festival Sons del Món programa Gloria Gaynor, Michael Nyman i Inner Circle

El festival Sons del Món, que cada any combina actuacions musicals amb tastos de vi de la Denominació d'Origen Empordà, programa aquest any artistes internacionals com Gloria Gaynor, Michael Nyman o Inner Circle amb l'objectiu de superar els més de 20.000 visitants de l'any passat.

Els responsables de la cita van presentar ahir a Castelló d'Empúries, on està prevista el 6 de juliol la inauguració a càrrec de Nyman, un cartell que també inclou figures com Antonio Orozco o Sergio Dalma.

Pel que fa a la música en català, els principals artistes d'aquest apartat seran Joan Dausà, que acaba de publicar Ara som gegants, i el grup Els Catarres, que també estrenen disc amb Tots els meus principis.

En total, el programa inclou catorze actuacions que tindran lloc a la plaça de la basílica de Castelló d'Empúries, a la Ciutadella de Roses i en diferents cellers empordanesos.

El festival comptarà també amb un gran concert a la platja que coincidirà amb les festes del nucli turístic d'Empuriabrava i la presència d'una artista el nom de la qual es revelarà a mitjan juny.

Pel que fa als concerts en cellers, els artistes programats són Maria del Mar Bonet, Judit Neddermann, Manu Guix i Paula Valls. El cost del Sons del Món supera el mig milió d'euros, un 25 per cent dels quals prové de l'aportació dels ajuntaments de Roses i Castelló d'Empúries.