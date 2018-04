M'en vaig a casa

En el seu llibret sobre La joia d'estimar, el papa Francesc relliga la plenitud de la família amb la idea de la «casa». Fins i tot cita un text evangèlic que atribueix a la casa de família el valor d'«ecclesia», una paraula grega que vol dir «reunió», però reunió amb unes dimensions divines. Al cap i a la fi, la casa, l'espai que cobreix i protegeix i empara la convivència familiar, sol fundar-se arrel d'una realitat que no té la transitorietat d'una parella, sinó la fortalesa d'una roca.

Jesús havia experimentat les diferents estructures familiars del seu temps. Parla de la casa edificada sobre sorra i l'altra sobre roca. És una pena que durant segles el concepte de matrimoni no hagi crescut al ritme profund que li assigna Jesús en l'Evangeli. El papa Francesc ens recorda que «l'espai vital d'una família es podia transformar en església domèstica, en seu de l'Eucaristia, de la presència de Crist assegut a la mateixa taula».

I en aquest mateix lloc, recorda el text de l'Apocalipsi, que posa en boca de Jesús aquelles paraules que són una invitació a viure el matrimoni i tota forma de vida cristiana amb una radicalitat plena de tendresa: «Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obra la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi.». Quan una persona diu: «Me'n vaig a casa», té dret a trobar-hi un caliu que ajudi a créixer, envoltat d'amor, a viure-hi construint la casa, a no jugar amb la solidesa de tot el que és mur protector.

A la Garrotxa, si no ho tinc mal entès, les cases de pagès tenen nom propi: per exemple, la Coromina. A la Selva diuen: a Cal Carreter. A Olot, diria que la casa és més important que la persona. No perquè vulgui dir això, sinó perquè la casa té un nom d'escola i de temple i té arrels profundament humanes que recorden la Creació i que la Redempció, amb una funció que, a més de ser humanament indispensable, és també sagrada. Déu va encarnar-se i va viure en una casa perquè a tota llar s'hi respiri l'amor, la tendresa, la creu, la joia i l'eficàcia humana i divina. A vegades es pot pensar que l'home és un especialista en rebentar el que hi ha de més humà i de més sagrat. Això passa quan es maltracta la família.