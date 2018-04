Descobreixen que la majoria de quadres del museu d'Elna són falsificacions

El museu de la localitat francesa d'Elna, en el sud-est del país, dedicat a l'artista local Etienne Terrus, va descobrir que més de la meitat dels seus fons són obres falses que no van sortir dels pinzells del pintor especialitzat en paisatges de la seva regió. Segons informaven ahir mitjans locals, va ser després d'unes obres de millora del museu quan un especialista, l'historiador de l'art Eric Forcada, va començar a sospitar.

L'element clau, segons la ràdio local France Bleu, va ser que en alguns d'aquests quadres apareixien edificis que van ser construïts després de la mort de Terrus, que va viure entre 1857 i 1922. Davant aquest dubte, es va crear una comissió d'experts per analitzar els fons del museu que va determinar que 82 dels quadres, més de la meitat del total, no podien ser atribuïts al pintor. L'Ajuntament d'Elna, al sud de Perpinyà, ha presentat una denúncia per falsificació i estima que el prejudici causat ascendeix als 160.000 euros.