El petit Alfie Evans mor amb polèmica després d'una llarga lluita judicial

La família d'Alfie Evans va confirmar ahir la defunció, durant la matinada, del nen britànic als 23 mesos d'edat, la greu malaltia degenerativa del qual va cridar l'atenció internacional. La mort va esdevenir després que els metges de l'Alder Hey Children's Hospital a Liverpool retiressin el seu suport vital el dilluns, en contra dels desitjos dels seus pares.

«El meu gladiador va tombar el seu escut i va guanyar les seves ales a les 02.30. Tinc el cor trencat», va escriure el pare del nen, Tom Evans, en un breu comunicat al Facebook.

Experts metges del país havien acordat que seria inútil més tractament per a Alfie, però els seus pares volien portar-lo a Roma, on l'hospital Bambino Gesu del Vaticà havia ofert cuidar-lo. Un tribunal britànic va rebutjar una apel·lació dels pares el dimecres per portar el seu fill a Itàlia.

El cas ha provocat forts sentiments sobre si els jutges, metges o pares tenen dret a decidir sobre la vida d'un nen. Els pares d'Alfie han tingut el suport del Papa i el president de Polònia, Andrzej Duda.



Dol del papa Francesc

Precisament el Papa es va mostrar ahir «profundament afectat» per la mort del bebè. «Estic profundament afectat per la mort del petit Alfie. Avui reso especialment pels seus pares, mentre Déu Pare l'acull en la seva abraçada de tendresa», va expressar Francesc en el seu compte de Twitter. El Pontífex havia expressat públicament el seu suport a la voluntat dels pares del bebè Alfie Evans de no desconnectar-lo de les màquines que el mantenien amb vida.

El passat 18 d'abril va rebre en audiència privada a la Casa Santa Marta Tom Evans, el pare de Alfie. Llavors va posar a disposició l'hospital Bambino Gesù perquè Alfie pogués ser traslladat a Roma i tractat en l'Institut pediàtric.

Davant els participants d'un Congrés Internacional sobre Medicina Regenerativa, el Papa va manifestar que «no tot el que és tècnicament possible és èticament acceptable» i va emfatitzar que la ciència ha de tenir «límits» pel bé de l'home.

El Pontífex va reconèixer que el coneixement de la humanitat «progressa amb la ciència augmentant els mitjans i les tecnologies més sofisticades que permeten no solament mirar l'estructura més íntima dels organismes vius, entre ells l'home, sinó també intervenir en ells». No obstant això, enfront d'aquests avanços, que permeten fins i tot modificar l'ADN dels éssers humans, «és fonamental» augmentar la consciència «sobre la responsabilitat ètica cap a la humanitat i el medi ambient».