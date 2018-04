La Barcelona Bridal Fashion Week tanca amb el rècord de 20.000 visitants més

La Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) va tancar ahir la seva «millor edició» amb un 6% més de visitants que l'any anterior. Segons els organitzadors, aquesta 28a edició també l'ha permés consolidar-se com «una de les millors plataformes mundials de moda nupcial. Durant els 5 dies que ha durat hi ha hagut 27 desfilades de grans firmes, on s'han pogut veure més de 28.000 vestits. De fet, aquesta edició ha comptat amb l'oferta de més de 370 firmes, un 20% més que l'any passat, i la majoria d'elles, un 68%, eren internacionals. En l'edició d'enguany ha destacat la presència de dissenyadors com Reem Acra, Carlo Pignatelli, Amsale o Peter Langner. La presidenta de la BBFW, Marta Raich, va assegurar ahir que «ha estat un espectacle protagonitzat per l'alta costura, disseny, qualitat i estil a més de presentar una posada en escena espectacular».