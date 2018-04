Durant el pont de Maig, Palafrugell i el seu entorn acullen «Flors i Violes 2018». Aquest festival de primavera té lloc a Palafrugell, Calella, Llafranc i Tamariu i es fan més de 200 espectacles i activitats en més de 50 espais que s'han transformat especialment per a l'ocasió. Hi ha propostes per a tots els públics com espectacles de circ o tallers de sushi. També hi ha activitats per als amants de la música, amb els concerts de Mishima, Miquel Abras o Sara Terraza.