Serrat anuncia un nou concert de la gira «Mediterráneo da Capo» a Logroño

El cantant Joan Manuel Serrat actuarà el proper 19 de maig a Logroño, en un concert que forma part de la gira «Mediterráneo da Capo». La seva tornada al Mediterráneo ha causat gran expectació i ha exhaurit entrades en ciutats com Burgos, Madrid, Buenos Aires o Santiago de Chile. La gira també passa per Catalunya, on el cantant actuarà a Sant Cugat el 13 de setembre i a Barcelona els dies 18 i 19 de desembre a l'Auditori del Fòrum. La gira serà un repàs del mig segle que ha passat des de Mediterráneo (1971) i hi interpretarà les cançons que el van portar a la fama. El nom de la gira està inspirat en el proverbi català «Roda el món i torna al Born», que fa referència a tornar a casa després d'haver vist món i haver recorregut diversos camins.