Un 'food truck' gironí guanya el campionat d'Espanya

"Can sibarita" ha guanyat el campionat d'Espanya de food trucks celebrat a Avilés des del passat divendres. Així ho ha dirimit el jurat. Els responsables de la camioneta, Valentí Sendra i Núria Presas, de Girona, van celebrar el premi. "Portem quatre anys amb la nostra food truck, ens van animar a venir a Astúries els companys del Wendy 's", van expressar tots dos amb un somriure d'orella a orella. El seu plat estrella és el melós de vedella amb una base de verdures amb salsa Strogonoff. "Què guai!", Va assenyalar Presas, il·lusionada amb el primer premi del concurs. Els responsables del Can sibarita van destacar que la fira d'aquest cap de setmanaels ha anat bé. "Al principi, el primer dia, a la gent li va costar entrar, va ser un dia estrany, però després ens va anar bé, ens va fallar el temps", va destacar Sendra, després de recollir els 2.000 euros de guardó.

El segon millor food truck va anar a parar al lloc Hermes Journey que va rebre 1.000 euros, el tercer que coincideix amb el premi del públic va arribar a mans de "Lucus food". El Millor disseny va ser per a "Magdalenes de colors" (200 euros), el millor equip humà, segons el jurat, va ser per a la food truck "Wendy 's". El jurat va atorgar el guardó a millor producte a "Jabu and Go" mentre que el de Ciutat Amiga va ser rebut pel regidor de Promoció de ciutat, Manuel Campa, i el de Millor company de carretera va arribar a les mans de Chinaski.