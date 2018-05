Troben a Barcelona un conjunt de set ceràmiques perdudes de Josep Aragay

Un conjunt de set ceràmiques que es consideraven desaparegudes de l'artista noucentista Josep Aragay ( Barcelona, 1889 - Breda, 1973) han estat trobades en un equipament municipal de l'Ajuntament de Barcelona.

Les obres daten de l'any 1931 quan Aragay va rebre un encàrrec de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis per decorar la secció infantil de l'Institut Antituberculós i Dispensaris Blancs.

Anys després les obres es van traslladar en una escola bressol llavors situada a l'edifici Pere Calafell, al districte de Sant Martí, i en aquest moment se'ls va perdre el rastre. En adquirir l'edifici, ara fa gairebé dos anys, l'Ajuntament va localitzar les ceràmiques.

Es tracta d'unes rajoles decorades amb motius infantils amb un estil «marcadament clàssic» i «noucentista». El conjunt mural es mantindrà a l'edifici municipal tot i que es preveu que s'organitzi una exposició conjunta amb el Museu Josep Aragay de Breda.

A finals de l'any 2016, l'Ajuntament de Barcelona va comprar a CaixaBank per 1'6 MEUR l'edifici Pere Calafell, i el seu contingut, després que hagués quedat en desús. Finalitzada la compra i ja de propietat municipal, el Centre d'Estudis Sant Martí va analitzar les instal·lacions i, en trobar les 7 peces i pensar que podien ser originals d'Aragay, van contactar amb el Museu Josep Aragay de Breda. que tenia coneixement de l'existència dels treballs perquè en tenien uns esbossos.

Les obres van arribar a l'edifici perquè la pròpia entitat bancària també havia estat propietària de l'espai on es van ubicar originalment les obres, l'Institut Antituberculós i Dispensaris Blancs i les van traslladar. Però després del canvi cap el districte de Sant Martí i de convertir-se en una escola bressol privada, es va perdre el rastre de les ceràmiques.

El regidor del Districte de Sant Martí, Josep Maria Montaner, ha celebrat que «després de perdre's la pista» de les obres, aquestes s'hagin mantingut en bon estat i que s'hagi pogut «retornar» el valor que tenien. «Són 7 peces canòniques del noucentisme, d'un artista importantíssim que va ser expedientat per la dictadura de Primo de Rivera i el franquisme», ha destacat Montaner.

Així, Montaner ha afirmat que la majoria de peces de l'autor «van quedar disperses» perquè va ser un personatge "polifacètic". Les set ceràmiques, ara de propietat municipal, es conservaran en un altre indret mentre es renovi l'edifici però s'hi tornaran a instal·lar un cop finalitzin els treballs. En un futur, tenen previst organitzar una exposició que compari els esbossos del museu amb les peces originals.

Aragay va fer les ceràmiques per decorar el vestíbul d'un edifici sanitari infantil. De fet, són diferents escenes de nens i nenes jugant. La Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis va fer l'encàrrec en un autor que «entenia» i «recreava» l'imaginari infantil per reflectir «harmonia», «felicitat» i «esperança».