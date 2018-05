Resultats de la Primitiva del dijous 3 de maig de 2018

La combinació guanyadora del sorteig de la Primitiva, celebrat aquest dijous 3 de maig de 2018 és la següent: 02, 17, 18, 28, 35 i 40. Nombre complementari: 16. Reintegrament: 6.

El pot especial de la Primitiva per a aquest sorteig ascendeix a un total de 24,5 milions d'euros.

En el sorteig del Joker el número triat ha estat el 3025905 , premiat amb 1 milió d'euros.



Com es juga a la primitiva?

Per participar en la Primitiva se seleccionen 6 nombres diferents d'una taula d'entre l'1 al 49; l'objectiu és encertar la combinació guanyadora en el sorteig corresponent de dijous o dissabte, formada per 6 boles de les 49 que s'extreuen del bombo, que comunament es coneix com el 6/49.

L'aposta simple costa un euro i poden acumular-se fins a vuit apostes per bitllet, triant els 6 números en cada aposta. L'aposta múltiple permet jugar fins a onze nombres per aposta. A major nombre de múltiples major serà la teva aposta i les teves possibilitats de guanyar.

També s'extreu una bola extra com a nombre complementari, i una altra bola d'un bombo apart, entre el 0 i el 9, que fa de número de reintegrament. Per guanyar el major premi cal encertar els 6 números més el reintegrament.

Es pot jugar per a un sol sorteig (sorteig diari) o per als dos sorteigs de la setmana (sorteig setmanal). Amb aquesta última opció es juga dijous i dissabte, havent validat l'aposta abans del sorteig del dijous. Tindràs premi si encertes almenys 3 nombres. Els sorteigs tenen lloc els dijous i dissabtes a les 21:30 hores.