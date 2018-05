L'Acadèmia Sueca suspèn el Nobel de Literatura per l'escàndol sexual

L'Acadèmia Sueca va comunicar ahir que té com a objectiu atorgar dos premis Nobel de Literatura el 2019, incloent el de 2018 que finalment no s'atorgarà després de l'escàndol sexual que ha suposat la renúncia de diversos dels seus membres.

«Considerem necessari dedicar temps per recuperar la confiança del públic en l'Acadèmia abans que es pugui anunciar el proper guardonat», va assenyalar en un comunicat Anders Olsson, secretari permanent interí de l'Acadèmia.

L'Acadèmia Sueca va decidir no concedir aquest any el Premi Nobel de Literatura 2018. La decisió ha estat adoptada després de la polèmica sorgida amb les denúncies per assetjament sexual del marit d'una de les integrants de l'entitat, que ha portat una sèrie de membres de la junta a abandonar la institució. L'última vegada que no es va atorgar el premi de literatura va ser el 1943, en plena Segona Guerra Mundial.

La Fundació ha admès que el premi Nobel hauria de ser lliurat cada any però ha recordat que les decisions sobre els guardons han estat ajornades en diverses ocasions durant la història dels premis. «Una de les circumstàncies que pot justificar una excepció és una situació tan greu que la decisió de concedir el premi no seria percebuda com a creïble», ha informat la institució. La Fundació Nobel espera que l'Acadèmia Sueca posi «tots els seus esforços» a restablir la seva «credibilitat» com a institució i que informi de les seves intencions.