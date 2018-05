Contra el masclisme en els escacs

L'escaquista Anna Muzychuk, que va perdre els seus títols de Campiona del Món d'Escacs Ràpid i Llampec en negar-se a jugar a l'Aràbia Saudita per la discriminació que hi pateixen les dones, afirma que en aquest esport hi continua havent masclisme ja que hi ha tornejos on «els premis per als homes multipliquen per 10 els de les dones». Nascuda a Lviv (Ucraïna) fa 28 anys, Anna Muzychuk es va fer popular el novembre en renunciar a revalidar la seva doble corona mundial i a una gran quantitat de diners quan va rebutjar anar a Riad, on les autoritats exigien a les jugadores vestir el yihab o anar acompanyades per homes en sortir al carrer. Muzychuk, que ja havia hagut de jugar amb vel islàmic a l'Iran, no va voler cedir de nou i va anunciar a través de Facebook la seva decisió, per «mantenir els meus principis i no sentir-me com una ciutadana de segona categoria». La jugadora va participar dilluns en una exhibició de partides simultànies a Barcelona; hi tornarà el pròxim dia 24 convidada per l'Ajuntament.