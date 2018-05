La Carme, d'Intervideo

A en Josep Noguer, una mica més gran que jo, el recordava de veure´l jugar a bàsquet amb el Sant Josep quan la pista encara era de terra. Uns anys més tard, amb ell i la Carme vam compartir moltes coses. Viatges, estones, il·lusions. Tots començàvem. Els inicis de TV3 van coincidir amb l´explosió futbolística de la UE Figueres: la dècada dels vuitanta, amb l´ascens a Segona A. Jo cobria la informació per al diari i per a la ràdio. Ells, carregant una càmera que duia tots els somnis del món, iniciaven un projecte professional i empresarial que va reeixir gràcies al seu esforç, capacitat i una dedicació il·limitada. Allà va començar Intervideo, amb en Josep Noguer i la Carme Bosch.

Recordava ahir en Josep, en un text llegit en la cerimònia de comiat de la Carme, quan un dia al vespre filmaven un partit de l´Osasuna i van escoltar per la megafonia de l´estadi que es posessin en contacte amb TV3: «Hauríeu d´anar demà el matí a la Corunya a fer el partit d´hoquei Liceo-Reus i a la tarda a Vigo a fer el Figueres de futbol», els van dir. Els trajectes els feien en cotxe. I recordo un diumenge al matí passejant per Huelva amb en Tomàs Yebra. S´atura davant nostre en Josep Noguer amb el seu cotxe. El vespre abans havia cobert un partit de bàsquet a Múrcia i ja estava allà per fer el Recreativo-Figueres aquella tarda. Així van ser els inicis d´en Josep i la Carme a Intervideo. Recorrent milers i milers de quilòmetres per filmar primer el Figueres i després el que els anava encarregant TV3. Acabat el partit que fos, es desplaçaven a l´aeroport més proper, buscaven algun passatger d´un vol a Barcelona, li demanaven si podia portar la cinta i a l´aeroport del Prat algú la recolliria. Més tard farien el mateix per Europa. No existien ni telèfons mòbils, ni correu electrònic, ni sabíem què era internet, ni s´havien construït les autovies que des de fa anys poblen la península Ibèrica. Eren, en canvi, temps d´il·lusions i projectes, i dels inicis d´una entusiasta TV3 que res té a veure amb l´actual.

La Carme era tot empenta, optimista per naturalesa, sempre disposada a fer un favor i amb una capacitat de treball que ha mantingut tota la vida. Ella i en Josep van crear Intervideo sense cap més recurs econòmic que el seu treball. Els pocs beneficis es reinvertien per créixer. Van passar moments complicats, però han vist consolidar una empresa que durant anys va produir el Telenotícies comarques de Girona i ha estat present en la major part dels grans esdeveniments esportius, com el mundial de motos, els de futbol o la fórmula 1, entre molts altres.

La Carme Bosch Porqueras ens ha deixat aquesta setmana. Ara que, per edat, a ella i en Josep els tocava gaudir d´altres plaers i satisfaccions de la vida (els nets, els seus projectes a la República Dominicana€), el maleït càncer els ha donat un cop que no es mereixien.

A reveure, Carme.

Jordi Xargayó