Roman Polanski vol demandar l'Acadèmia de Hollywood

Roman Polanski amenaça de demandar l'Acadèmia d'Arts i Ciències Cinematogràfiques dels Estats Units després de ser expulsat de l'organització la passada setmana. El director, que va ser condemnat per mantenir relacions sexuals amb una menor el 1977, va ser apartat de la institució com a resposta a les acusacions de conducta sexual impròpia que han esquitxat Hollywood.

En una carta adreçada a l'Acadèmia, l'advocat de Polanski, Harland Braun, va advertir que el realitzador tenia dret a «acudir als tribunals i exigir que l'organització segueixi els seus propis procediments, així com les lleis de Califòrnia». «L'única solució adequada seria que la seva organització rescindís l'expulsió il·legal i seguís les seves pròpies normes de conducta, indicant a Polanski els càrrecs en contra i una audiència justa perquè exposi la seva posició davant de qualsevol proposta d'expulsió», afegia la missiva.



«Histèria col·lectiva»

El director va ser expulsat la setmana passada juntament amb l'actor Bill Cosby, condemnat per drogar i agredir sexualment una dona a la casa de l'actor fa 14 anys. En una entrevista concedida al diari polonès Newsweek Polska abans de ser expulsat de l'Acadèmia de Hollywood, Roman Polanski, guanyador de l'Oscar al millor director del 2002 per la pel·lícula El Pianista, va qualificar el moviment #MeToo d'«histèria col·lectiva». «Tothom està donant suport a aquest moviment per por. Crec que és una hipocresia total», va afirmar el cineasta.

Polanski va admetre el 1997 que va tenir sexe amb una nena de 13 anys a Los Angeles. La víctima, Samantha Geimer, qui en l'actualitat té 55 anys, va assegurar en una entrevista a la revista Vanity Fair que no volia que el director fos expulsat de l'Acadèmia. «És un acte lleig i cruel que només serveix per aparentar», va apuntar Geimer i va afegir que «no contribueix gens a canviar la cultura sexista de Hollywood».

Al llarg de la seva trajectòria Polanski ha estat acusat per diverses dones d'haver abusat d'elles, tot i que només una d'elles va acabar amb sentència judicial. Actualment el director polonès, de 84 anys, resideix a Suïssa. La Cort Superior de Los Angeles va rebutjar ara fa un any la petició del cineasta perquè donés per complerta la sentència per la violació a una menor que pesa contra ell des de la dècada dels anys 70.