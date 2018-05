Sonar+D augura el futur de la música i explora l'art

El Sónar+D 2018 imaginarà com seran els propers 25 anys de música, la tecnologia, el coneixement i la xarxa. El congrés dedicat a les tecnologies creatives se celebrarà simultàniament al festival Sónar del 13 al 16 de juny i en la seva sisena edició mirarà al futur al volant de l'exploració espacial, la música, les experiències audiovisuals, l'internet i la intel·ligència. Entre els convidats hi haurà organitzacions com la NASA, MIT Media Lab, Google Magenta, Mozilla o Bandcomp, els creadors Ian Rogers, Nelly Ben Hayoun, Zach Lieberman, Susan Rogers i la presència de Ryuichi Sakamoto.

L'esdeveniment oferirà un workshop de construcció de nano satèl·lits, una exposició sobre la cara fosca de la tecnologia i una trobada amb creadors que investiguen el paper de l'art fora de la terra. La sisena edició oferirà més de 100 activitats, 150 ponents i prop de 5.000 acreditats de 3.000 empreses.

Segons el comissari del Sónar+D, José Luis de Vicente, un dels eixos de la sisena edició serà el futur de l'exploració espacial. Amb l'antecedent del projecte «Sónar Calling GJ273b», en què el Sónar ha enviat una sèrie de transmissions de ràdio en un exoplaneta habitable a 12,5 anys de la terra, el congrés ha convidat a organitzacions líders de la investigació en aquest camp.

Així la NASA explicarà l'estat de la recerca de plantes similars a la Terra fora del Sistema Solar i com els artistes podrien facilitar la comunicació quan esdevingui el contacte. MIT Media Lab presentarà una iniciativa sobre la democratització dels nano satèl·lits i The Long Now Fundation plantejarà un projecte per d'aquí a «milers d'anys» com antídot al pensament a curt termini que «impera» a la societat i a l'economia actual.

Vicente apunta que companyies com Google Magenta o Jukedeck situaran a la intel·ligència artificial com un col·laborador més pels artistes en el procés creatiu. En aquest sentit, els innovadors musicals Ryuichi Sakamoto i Alva Noto protagonitzaran una conversa en què compartiran impressions i experiències. De fet, tots dos també oferiran el concert de clausura del Sónar+D. Altres noms que explicaran com està canviant la música en viu són Niño de Elche, Israel Galván, Refreee o el gironí Isaki Lacuesta.

Així mateix, el Sónar+D tornarà a explorar les noves capes de la realitat, tant la realitat virtual, com l'augmentada o la narrativa audiovisual immersiva. Zach Lieberman presentarà un nou codi visual que vincula el reconeixement facial amb els gràfics generatius per consumir a través dels dispositius mòbils. Per la seva banda, l'estudi Garage Stories impartirà un taller per explicar les noves narratives en realitat virtual pels interessats en aquest àmbit.