Euromillones: resultat del divendres 11 de maig de 2018

La combinació guanyadora del sorteig d'Euromillones d'avui divendres 11 de maig de 2018 és la formada pels números 22, 34, 3, 50 i 49. Les estrelles han anat a parar a l'11 i el 8.



La recaptació d'aquest sorteig ha pujat a 50.577.463,20 euros. No hi ha hagut encertants de Primera Categoria.



A l'Estat, hi ha una sola butlleta premiada de Segona Categoria que s'ha validat a l'administració de Loteries nº 37 de l'Hospitalet de Llobregat. Els quatre encertants que hi ha hagut a Europa es repartiran 249.726,22 euros.



També n'hi ha un sol de Tercera Categoria a l'administració nº 40 de Màlaga.



La butlleta encertant d'El Milió s'ha validat a l'administració nº 1 de La Sènia, a Tarragona.



Amb l'Eurobote generat, en el proper sorteig de l'Euromillones un sol encertant podria guanyar 25 milions d'euros.





Què és l'Euromillones?

El sorteig d'Euromillones se celebra cada dimarts i divendres i hi participen ciutadans de diversos països del continent europeu: Àustria, Bèlgica, Espanya, França, Irlanda, Luxemburg, Portugal, Regne Unit i Suïssa. El primer sorteig es va celebrar al febrer de 2004 en un saló de París. A cada país, s'encarrega de la gestió d'aquest joc l'organisme pertinent de loteria i apostes.

Cada aposta té un preu de dos euros i mig a la majoria dels països i consisteix a seleccionar 5 números entre l'1 i el 50 i dues estrelles, entre els números 1 i 11. Guanyen el màxim premi els encertants de tots els números, tot i que també reben premi aquells que encertin cinc números i una o cap estrella, quatre números i 2, 1 o cap estrella, tres números i 2,1 o 0 estrelles, dos números i 2, 1 o 0 estrelles; i un número i les dues estrelles.

Els premis, més enllà del pot generat, es quantifiquen en funció de la participació de cada país. No és fàcil encertar el gran premi del pot, però quan s'aconsegueix arriba a xifres astronòmiques. Per exemple, a Espanya, el 6 d'octubre de 2017, una butlleta segellada a un despatx de loteria i apostes de Jinamar (Gran Canària) va obtenir un premi de 190 milions d'euros.