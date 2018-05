Insten a analitzar el Mar Bàltic per predir els canvis als oceans

En el darrer número de la revista internacional Science Advances, 26 autors de 21 institucions científiques de set països apel·len a la comunitat científica i als creadors de polítiques més grans a utilitzar la regió del Mar Bàltic com a model per als canvis futurs en els oceans de tot el món. «Aquest mar únic d'aigua salobre pot servir com una mena de màquina del temps que ens permet estimar millor els canvis globals futurs», afirma un dels principals autors de l'article, el professor Thorsten Reusch, del Centre Helmholtz d'Investigació Oceànica de Kiel, a Alemanya. Els científics argumenten que els canvis que només s'esperen per al futur en l'oceà global ja es poden observar en el Bàltic en l'actualitat. «Això es deu al fet que el petit volum d'aigua i el lent intercanvi d'aigua amb l'oceà obert es comporten com un amplificador, permetent que es produeixin molts processos i interaccions a un ritme més ràpid», emfatitza el doctor Jan Dierking , qui va iniciar l'estudi juntament amb el professor Reusch.