Mor als 74 anys el fundador de l'ESCAC, Josep Maixenchs

El cineasta i fundador de l'ESCAC, Josep Maixenchs, ha mort als 74 anys, segons va informar ahir l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Nascut a Terrassa el 1943, Maixenchs dirigia l'escola des de la seva creació, el 1994, i va produir nombrosos curtmetratges amb Escándalo Films, que és la productora que l'escola va crear per unir el món acadèmic i professional.

Al llarg de la seva trajectòria, també va produir el llargmetratge Andrea, dirigit per Hermann Bonnín i Sergi Casamitjana (1996). El passat 2012, Maixenchs va rebre la Creu de Sant Jordi «per la seva destacada aportació a l'audiovisual, especialment com a fundador i director de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), que contribueix notòriament a la consolidació del sector al país i a la seva projecció», i al 2015 també va ser reconegut amb el Premi Nacional de Cultura.

Maixenchs va fundar l'ESCAC el 1994 a partir dels estudis de la Formació Professional d'Imatge i So del Centre Calassanç, creant els primers estudis oficials universitaris en cinema i audiovisual del país. Ell mateix s'havia definit com «un somiador», amb el somni de viure en un país on «des de la cultura, des del cinema i la comunicació audiovisual arribem a l'excel·lència» per, a través de l'àmbit audiovisual, «ser millors ciutadans, fent un món diferent, més alegre, sense pessimisme i que s'aferri als sentiments».

En els gairebé 25 anys des de la seva fundació, a l'ESCAC s'han format prop de 6.000 alumnes de 23 nacionalitats, fet que ha suposat l'aparició d'una nova generació de cineastes i professionals del sector, entre els que s'inclouen Juan Antonio Bayona, Javier Ruiz Caldera, Mar Coll, Elena Trapé, Nely Reguera, Oriol Tarragó i Kike Maíllo. L'escola ESCAC és membre del Centre Internacional de Liaison des Écoles de Cinéma et de Télévisión (CILECT), organisme que reuneix 120 centres de formació especialitzada en l'àmbit de la creació audiovisual, i membre fundador del Groupement Européen des Écoles de Cinéma et de Télévisión (GEECT) i de la Federació d'Escoles d'Imatge i So de l'Amèrica Llatina.

En conèixer la seva mort, Juan Antonio Bayona va dir que «Maixenchs era un home incansable, entusiasta, un visionari que va lluitar per oficialitzar l'ensenyament cinematogràfic quan ningú creia en ell». «Quan ho va aconseguir, va dedicar la seva vida a formar generacions senceres de professionals de cinema. Els que finalment vam aconseguir obrir-nos un camí en la professió estarem eternament agraïts a tanta generositat», va ressaltar Bayona.