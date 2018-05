Suggereixen que els humans no poden viatjar al cosmos per culpa de la gravetat

Un estudi presentat a la International Journal of Astrobiology suggereix que civilitzacions desenvolupades com la humana en planetes distants no poden creuar el cosmos a causa de la gravetat. L'home ha trobat nombrosos exoplanetes en la recerca de mons alienígenes. La majoria són planetes grans com Júpiter, mentre que altres són de la grandària de la Terra o una mica més petits. Altres es troben en algun punt intermedi i es diuen superterres. Són aproximadament 10 vegades més grans que la Terra.

Els astrònoms i astrofísics creuen que les superterres podrien albergar vida extraterrestre. Si els terrícoles poden construir coets i explorar l'univers, la qüestió és per què els extraterrestres no poden fer el mateix. D'acord amb la nova investigació, les superterres tenen extraccions gravitacionals massives. Això evita que les naus extraterrestres generin empenta suficient per escapar de les forces gravitatòries dels seus planetes natals. Per llançar l'equivalent d'una missió Apol·lo a la Lluna, un coet en una superterra necessitaria tenir una massa d'aproximadament 440.000 tones a causa dels requisits de combustible.

«En planetes més massius, els vols espacials serien exponencialment més cars», afirma a Space.com l'autor de l'estudi, Michael Hippke, investigador independent afiliat al Sonneberg Observatory a Alemanya. «Aquestes civilitzacions no tindrien televisió per satèl·lit, una missió lunar o Telescopi Espacial Hubble», afegeix. Hippke va examinar la dificultat que es trobaria per enlairar-se d'una superterra hipotètica. El científic va calcular les mides dels coets necessaris per escapar d'una superterra que és un 70% més ampla que la Terra i 10 vegades més massiva.