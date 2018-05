L'Església catòlica també aborda el problema de la proliferació de «fake news»

L'Església Catòlica celebra demà la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. En aquesta ocasió, el papa Francesc ha triat un lema tret de l'evangeli de Sant Joan, «la veritat us farà lliures», al qual ha afegit l'epígraf Fake news i periodisme de pau. La intoxicació informativa i la difusió de notícies falses és un assumpte tan vell com el periodisme, però que avui adquireix especial rellevància a causa de les xarxes socials i la facilitat de difusió per internet.

Les notícies falses que més criden l'atenció són les que es fabriquen i es fan córrer per condicionar l'escenari estratègic o obtenir avantatge enfront d'adversaris o enemics, però volen també unes altres que pretenen alterar el preu de les accions als mercats de valors, enfonsar bancs, perjudicar la carrera política o professional de persones concretes, incentivar el consum d'una marca o el contrari, vendettas, embolics amorosos.

És saludable que grans empreses i institucions reaccionin per tractar de curtcircuitar el flux, però com que no hi ha un sistema fiable que certifiqui la denominació d'origen, només el periodisme de qualitat, que cita les fonts i contrasta les notícies, ofereix avui garantia d'autenticitat. Desconfiï si una notícia suposadament important no es publica en els mitjans informatius habitualment solvents.

Els informadors pateixen en carn pròpia les limitacions i la falta de garanties per fer el seu treball, que realitzen de vegades fins i tot amb risc per a la seva vida (en els últims 15 anys van ser assassinats 1035 periodistes, segons Reporters Sense Fronteres).

Tot i això, la creació i difusió de notícies falses no és un assumpte exclusivament gremial, una espècie de malaltia professional o inconvenients de l'ofici que afectin i hagin de preocupar només els periodistes, sinó alguna cosa que lesiona al conjunt de la societat i posa en risc la democràcia perquè els titulars del dret a la informació, que és el que s'atropella quan es difonen notícies falses, són els ciutadans.