Ordre d'allunyament als que van boicotejar una mesquita

El jutjat d'Instrucció número 21 de Barcelona ha dictat una ordre d'allunyament de 300 metres per als membres de Democracia Nacional denunciats per la Fiscalia pels presumptes delictes de coaccions i d'incitacions a l'odi i a la discriminació per boicotejar l'obertura d'una mesquita al carrer Japó de Barcelona, al districte de Nou Barris. El jutge ha imposat aquesta mesura almenys fins que hi hagi sentència ferma per l'aparició de pintades després de la denúncia del ministeri públic i les investigacions policials i com les càmeres de seguretat del local s'hi identifiquen els investigats causant danys, fent pintades i fent-se fotografies amb símbols en contra l'obertura del centre.

El jutge estableix la mesura de mantenir allunyats els denunciats 300 metres del carrer Japó i la justifica per «evitar mals majors». Tampoc permet als denunciats que es posin en contacte amb els responsables del centre per cap mitjà. A més, deixa la porta oberta a «una major limitació de la seva llibertat personal» en cas que incompleixin aquestes mesures cautelars.

Democracia Nacional també haurà de tancar els seus perfils a Facebook, Twitter i Ivoox. El jutge argumenta que és «efectivament proporcionat i necessari» i afirma que té indicis que amb el procés judicial ja iniciat «han estat utilitzades com a mitjà per a la difusió d'idees que justifiquen l'odi a la comunitat islàmica a través dels que consumarien els delictes de provocació a la discriminació, a l'odi o la violència contra grups o associacions per motius racistes, antisemites o altres referents a la ideologia, religió o creences».