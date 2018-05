Cesc Fàbregas i Daniella Semaan es casen a Londres

El futbolista del Chelsea Cesc Fàbregas ha contret matrimoni amb la libanesa Daniella Semaan en un hotel de luxe al centre d'Anglaterra, segons ha anunciat aquest dimarts la parella en les xarxes socials.



L'exfutbolista del Futbol Club Barcelona, ??de 31 anys, va publicar en el seu compte d'Instagram una fotografia en la qual apareix al costat de Semaan, de 42 i amb qui té tres fills, davant de l'hotel Cliveden House, al comtat de Berkshire, a l'oest de Londres.





One magical day ?? Una publicación compartida de Daniella Semaan (@daniellasemaan) el 15 May, 2018 a las 7:03 PDT

L'esportista, amb vestit negre i corbata de llacet, i la seva dona, amb un vestit blanc, es van casar al mateix hotel en el qual Meghan Markle, la promesa del príncep Enric, dormirà divendres que ve, abans de contraure matrimoni amb el fill menor de la princesa Diana de Gal·les dissabte al castell de Windsor.L'establiment és famós a més per haver estat l'escenari on es va forjar el cas Profumo en la dècada dels 60, un dels majors escàndols polítics i sexuals de la Guerra Freda, que va obligar a dimitir al llavors secretari d'Estat per a la Guerra britànic, John Profumo.L'esposa de Fàbregas va publicar per la seva part en les xarxes socials una altra fotografia de l'enllaç en la qual apareix amb el seu marit i els seus cinc fills, dels tres que ha tingut amb ell i dos fruit d'una relació prèvia."M'acabo de casar amb aquest atractiu home, a qui adoro", va escriure Semaan a Instagram.Cesc i Semaan, que es van conèixer el 2010, es van veure per primera vegada en un restaurant japonès de l'acabalat barri londinenc de Knightsbridge, quan ella es va acostar al futbolista per demanar-li un autògraf dedicat al seu fill Joseph, segons el tabloide 'Daily Mail'.Seeman estava llavors casada amb l'empresari immobiliari Elie Taktoutk, del que es va divorciar després d'iniciar la relació amb Fàbregas.