Alfred: «Amb Amaia ens hem de donar un temps... musicalment parlant»

El cantant Alfred García, que va representar Espanya en el passat festival d'Eurovisió amb Amaia, la guanyadora d' Operación Triunfo, va afirmar ahir que amb la seva companya «ens hem de donar un temps... musicalment parlant», per la qual cosa en principi no col·laborarà en el disc que està preparant, que es titularà 1016.

En una entrevista a l'emissora RAC1, Alfred va demanar que els deixin una mica d'«espai» en la seva relació musical després de la seva actuació a Eurovisió, on van quedar en una discreta vint-i-tresena posició de 26 participants. Encara que la classificació no va complir les expectatives, Alfred va dir que per a ells l'actuació va ser «un moment molt emocionant i molt bonic», encara que no l'ha tornat a veure «perquè si ho veig serà una cosa molt diferent del que jo sentia, i prefereixo recordar-ho com ho vaig veure jo amb els meus propis ulls».

Sobre els comentaris que va generar el fet que l'actuació no finalitzés amb un petó, el jove va considerar que «no era tan important; volíem que ens recordessin més com a músics o com a cantants que com a parella», si bé va precisar que no havien pactat res i que «si hagués sortit, hauria sortit, però no va ser així».

Sobre el disc que prepara, el jove cantant català va avançar que es titularà 1016 perquè és el número que li van adjudicar en el càsting del talent Operación Triunfo, i va afegir que, abans de llançar-lo, farà una gira prèvia de concerts, que es denominarà «1016 is coming», per comprovar «el feedback del públic».