Mor als 87 anys Tom Wolfe, autor de «La foguera de les vanitats»

El novel·lista i periodista nord-americà Tom Wolfe va morir la matinada de dilluns als 87 anys d'edat en un hospital de Manhattan a causa d'una infecció, segons va informar la cadena CNN, que va citar el seu agent, Lynn Nesbit. Wolfe és l'autor de novel·les com Escollits per a la glòria, La foguera de les vanitats o Ponx d'àcid lisèrgic, grans èxits de vendes, però també és reconegut com a assagista i periodista, àmbit en el qual va impulsar el conegut com a Nou Periodisme al costat de Truman Capot, Joan Didion i Hunter S. Thompson.

Segons ell mateix havia reconegut en diverses ocasions, una de les seves especialitats era la «informació de saturació», en la qual el periodista segueix una persona durant un llarg període de temps registrant cadascuna de les seves accions gairebé al minut per assegurar-se d'estar present al moment en el qual es produeixi una revelació.

Nascut a Virgínia l'any 1931, va treballar com a periodista des que va sortir de la universitat, primer al The Springfield Union News de Massachusetts i després a Washington i Nova York. Va arribar a la Gran Poma el 1962 per treballar al The New York Herald Tribune i des de llavors no va abandonar la ciutat, on va viure amb la seva esposa Sheila i els seus dos fills.



Un futur negre per al periodisme

Tom Wolfe va visitar Barcelona, el desembre de 2013, per participar en el cicle Converses a La Pedrera, tot presentant la seva última novel·la, Bloody Miami. L'escriptor i periodista es va mostrar poc optimista amb el futur del periodisme, el qual en la seva opinió «és negre i està en greus dificultats». En un moment en el qual encara no es parlava de fake news ni de postveritat, Wolfe va assegurar que la crisi de credibilitat del periodisme escrit «no pot ser pitjor». «Si a un jove l'enxampen comprant un diari es mor de vergonya. És la cosa menys guai del món», va ironitzar l'escriptor, que va lamentar que als EUA la gent només consumeix les notícies a internet i especialment a través dels blogs. «La gent només vol escoltar i es creu el que li diuen a cau d'orella, les xafarderies», va assenyalar.

«Marshall McLuhan va dir que l'equilibri sensorial d'una generació sencera havia estat alterada per la televisió i així tothom va esdevenir més tribal», va reflexionar l'escriptor, que va afegir que «ara, si a alguna persona li dones un tros de paper amb coses escrites al damunt pensa que l'estàs enganyant. La gent es creu la xafarderia a cau d'orella i, en canvi, allò imprès en tinta no és creïble». «Crec que la situació no pot estar pitjor i tot el que ens depari el futur serà una sorpresa», va manifestar l'escriptor nord-americà, que va recordar que als Estats Units l'any 1940 es cobrien més notícies que en l'actualitat, «perquè hi havia més reporters i més diaris».



L'últim assaig sortirà al setembre

L'editorial Anagrama publicarà al setembre l'assaig sobre lingüística de Tom Wolfe El reino del lenguaje en castellà, segons van explicar ahir mateix fonts de l'editorial després de la defunció de l'escriptor. Wolfe va publicar aquest assaig en anglès l'any 2016 sota el títol The Kingdom Of Speech (Little, Brown and Company), mentre que l'edició castellana es publicarà en la col·lecció «Argumentos» de l'editorial, com ja estava previst.

Segons van detallar des de l'editorial, feia 16 anys que l'autor no publicava assajos, i el llançament d'aquest llibre ja estava programat per a després de l'estiu.